6 marzo 2019- 16:25 Vaccini: Salvini, 'serve decreto per non allontanare bimbi da scuola' Lettera a ministro Grillo, 'consentire la permanenza evitando traumi per i più piccoli'

Roma, 6 mar. (AdnKronos Salute) - Un decreto per consentire la permanenza scolastica ai bambini non vaccinati di nidi e scuole di infanzia nella fascia 0-6 anni. E' quello che chiede il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una lettera alla collega della Salute, Giulia Grillo. "L'intento del procedimento - scrive il responsabile del Viminale - è quello di garantire la permanenza dei bambini nel ciclo della scuola dell'infanzia, evitandone l'allontanamento e la decadenza dalle liste scolastiche, essendo ormai giunti alla conclusione dell'anno".Per Salvini è necessario "evitare traumi ai più piccoli", e quindi è necessario "prevedere il differimento degli obblighi in scadenza al 10 marzo contenuti nella legge Lorenzin".