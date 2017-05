Vaccini: Sipps, pronti a intervenire per bimbi in regola a settembre

26 maggio 2017- 14:26

Roma, 26 mag. (AdnKronos Salute) - "Il Governo ci faccia sapere le modalità con cui intende mettere in regola le migliaia di bambini che a settembre dovranno iniziare la scuola. Noi siamo pronti a mettere in campo tutte le forze necessarie per venire incontro alle famiglie". E' quanto afferma Giuseppe Di Mauro, presidente della Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps), in merito all'obbligo vaccinale per i bimbi in età scolare introdotto dal decreto approvato in Consiglio dei ministri. In questi giorni infatti, spiegano i pediatri, le famiglie stanno tempestando di telefonate i centri vaccinali e le Asl per chiedere informazioni sulle vaccinazioni, introdotte dal decreto che "rappresenta una grande svolta nella lotta contro le malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni". "Ci auguriamo che questo provvedimento possa in tempi brevi favorire l’incremento delle coperture vaccinali, e ridurre il rischio della diffusione nel nostro territorio delle malattie che le vaccinazioni prevengono" sottolinea Luciano Pinto della Sipps."Nella nostra comunità tante famiglie hanno dei figli che non possono essere vaccinati perché troppo piccoli o perché per le loro condizioni di salute le vaccinazioni sono controindicate o che non hanno ancora completato il ciclo vaccinale - aggiunge Di Mauro - In questi casi solo un elevato livello di copertura vaccinale può garantire a questi ragazzi un’adeguata immunità di gregge". La Sipps, spiegano gli esperti, affiancherà le Istituzioni con campagne promozionali per illustrare alle famiglie gli innegabili vantaggi delle vaccinazioni e i pericoli derivanti dalle malattie che le vaccinazioni prevengono.