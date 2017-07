Vaccini: stop and go sul decreto in Senato

13 luglio 2017- 11:35

Roma, 13 lug. (AdnKronos Salute) - Stop and go sul decreto vaccini in aula al Senato. La seduta impegnata nell'esame degli emendamenti all'articolo 1, è stata interrotta per 2 volte sulla copertura finanziaria e sulla richiesta di un parere tecnico della Ragioneria generale dello Stato.