Vaccini: studente Treviglio blocca film no-vax, Lorenzin lo chiama per ringraziarlo

15 maggio 2017- 14:19

Roma, 15 mag. (AdnKronos Salute) - Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha telefonato ieri a Leonardo Papini, giovane studente del liceo di Treviglio (Bergamo), per congratularsi "per la sua coraggiosa iniziativa" - riportata dal 'Corriere della Sera' - a favore dei vaccini, "assunta in nome della salute e della verità scientifica". "Leonardo - si legge in una nota diffusa dal dicastero - è un giovane come tanti che vuole fare il medico e durante il colloquio telefonico ha raccontato alla ministra del suo amore per la verità che lo ha spinto a battersi per bloccare la proiezione del film no-vax nella multisala della sua città. La ministra della Salute lo ha ringraziato per questo suo gesto che è di esempio per tanti giovani e che contribuisce a dare speranza per una società migliore".