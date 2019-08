19 agosto 2019- 14:12 Vaccini: Usa, 4 genitori su 10 pronti a cambiare pediatra se visita i no-vax Sondaggio si basa sulle risposte di 2.032 genitori

Roma, 19 ago. (AdnKronos Salute) - Pronti a cambiare il proprio pediatra "se assiste famiglie contrarie alla vaccinazione dei figli". Secondo il sondaggio nazionale sulla salute dei bambini, elaborato dall'Università del Michigan, è quello che sarebbero disposti a fare "quattro genitori su dieci". Il sondaggio si basa sulle risposte di 2.032 genitori americani, con almeno un figlio con un'età pari o inferiore a 18 anni, ad un questionario ad hoc. Per il 17% degli intervistati "un bambino non vaccinato non dovrebbe essere autorizzato a utilizzare la sala d'attesa del pediatra" e per il 27% "i bimbi non vaccinati dovrebbero indossare mascherine nella sala d'attesa per proteggere chi è più vulnerabile". "I pediatri si sforzano di mantenere i bambini sani e questo include l'incoraggiamento delle famiglie a seguire i programmi di vaccinazione raccomandati. Quando una famiglia rifiuta tutti i vaccini per l'infanzia, mette i medici in una posizione di 'sfida' a cui devono rispondere", ha affermato Sarah Clark, co-direttore del sondaggio.