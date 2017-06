Vaccini: Zaia, regione Veneto farà ricorso contro decreto, obbligo controproducente

13 giugno 2017- 16:03

Venezia, 13 giu. (AdnKronos Salute) - "La Regione Veneto farà ricorso contro il decreto che prevede l'obbligatorietà dei vaccini". Ad annunciarlo è stato oggi il presidente Luca Zaia, secondo cui il rischio è di avere "una fuga" dalle vaccinazioni come risposta "a fronte di un modello veneto basato sull'ascolto che funziona, come dimostra il 92,6% di copertura che abbiamo". "La nostra scelta - ha sottolineato Zaia - non mette in dubbio l'importanza e l'utilità dei vaccini".