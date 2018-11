7 novembre 2018- 15:43 Yemen, bimbi ospedale Hudaydah rischiano la morte

Roma, 7 nov. (AdnKronos Salute) - "Gli intensi scontri a Hudaydah - città portuale dello Yemen - si stanno pericolosamente avvicinando all'ospedale Al Thawra, esponendo le vite di 59 bambini, di cui 25 nell'Unità di terapia intensiva, a imminente rischio di morte". Lo denuncia l'Unicef, spiegando che "lo staff medico e i pazienti nell'ospedale hanno confermato di aver sentito forti bombardamenti e colpi di arma da fuoco. L'accesso dall'/all'ospedale, l'unico in zona funzionante, attualmente è a rischio"."I bambini non possono permettersi che l'ospedale Al Thawra sia coinvolto nei combattimenti - sottolinea l'agenzia Onu per l'infanzia - A Hudaydah e nei governatori vicini si trova il 40% dei 400.000 bambini nel Paese che soffrono di malnutrizione acuta grave. Alcuni tra i casi più gravi vengono portati in ospedale per cure immediate. Secondo le notizie, i combattimenti si sono intensificati anche intorno al porto di Hudaydah, in cui arrivano fino all'80% degli aiuti umanitari, del carburante e dei beni di consumo dello Yemen. Le conseguenze in termini di vite potrebbero essere catastrofiche se il porto fosse danneggiato, distrutto o bloccato".I team dell'Unicef sul campo stanno portando assistenza, fra cui aiuti salvavita come medicine, acqua pulita e cibo terapeutico per curare i bambini con malnutrizione acuta. Una ulteriore escalation del conflitto renderebbe vani questi sforzi. L'agenzia chiede "a tutte le parti di porre fine alle ostilità vicino e intorno all'ospedale, di assicurare che i civili possano avere totale accesso all'ospedale in sicurezza, di rispettare i loro obblighi di legge per fermare gli attacchi contro le infrastrutture civili- compreso il Porto di Hudaydah".