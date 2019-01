28 gennaio 2019- 10:30 ZoneRiflesse, la formazione specialistica (live e online) nelle tecniche di massaggio

(Thiene, 28 gennaio 2019) - Thiene, 28 Gennaio 2019 - La crescita professionale è l'attestazione di un intraprendente approccio al lavoro e la via per imporsi sulla concorrenza. Compiere un balzo in avanti sul piano qualitativo richiede coach qualificati che sappiano progettare percorsi formativi chiari, specifici e completi. I corsi proposti dalla squadra di professionisti di ZoneRiflesse sono la risorsa per apprendere tecniche di massaggio e riflessologia plantare. Rappresentano il risultato di conoscenze ed esperienze acquisite sul campo, e sono rivolti prevalentemente a operatori del settore: massaggiatori, estetisti, fisioterapisti e medici. Corsi di formazione su massaggio metamerico e riflessologia plantareA dispetto di altre proposte di formazione, quella offerta dai professionisti di ZoneRiflesse è basata su video-corsi in cui viene illustrato operativamente ogni particolare delle tecniche di massaggio. Persino durante i corsi dal vivo gli allievi possono registrare le procedure, scattare foto e pubblicarle sui social. Insomma, non vengono celati i segreti del mestiere, ed è ciò che ha appassionato oltre 20.000 allievi. Proprio per l'attenzione posta sui suoi discenti, il team di ZoneRiflesse è sempre disponibile: dalle 9 alle 22, ogni giorno della settimana (festività incluse). Un servizio speciale che rivela la fervida dedizione verso il lavoro e i clienti. Grazie ai vantaggi del "PROGRAMMA ZoneRiflesse" vengono insegnate le migliori tecniche di massaggio e riflessologia plantare, così da risolvere 110 problematiche del proprio parco clienti nello spazio di 1-3 sedute. Nei corsi di massaggio online sono tre gli ambiti operativi che richiamano buona parte del pubblico: massaggio metamerico, riflessologia plantare e massaggio olistico. Il corso Massaggio Metamerico, fiore all'occhiello di ZoneRiflesse, è il più completo del settore. È stato realizzato da Francesco Ciaccia, massaggiatore e riflessologo professionista nonché creatore dell'espressione "massaggio metamerico". È quindi esposto in modo completo l'originale massaggio metamerico: viene mostrato come eseguire i massaggi e i collegamenti con i singoli metameri e dermalgie. Il percorso formativo sulla Riflessologia Plantare è strutturato in tre livelli, a seconda della preparazione del discente. La tecnica della riflessologia plantare richiede una profonda comprensione delle zone riflesse perché risulti efficace. Oltre a essere economicamente accessibili, i corsi forniscono una forma didattica unica e un'assistenza completa. Sono uno strumento con cui apprendere nozioni tecniche frutto di un'esperienza ventennale, illustrate passo dopo passo così da affrontare le principali situazioni che possono capitare con i clienti. La maturazione professionale acquisita incrementerà le percentuali di successo dei trattamenti, portando quindi giovamenti sia in termini reputazionali che di ampliamento della clientela. Muovere i primi passi nelle tecniche olistiche e il corso per professionistiIl Corso Docenti per Professionisti Olistici è l'unica guida realizzata nel nostro Paese che chiarisce gradualmente e in modo esaustivo come organizzare un corso di massaggio. Viene rivelato il metodo che ha consentito a Francesco Ciaccia di tenere corsi accolti dal "tutto esaurito". Il tema del massaggio olistico è sviluppato nei corsi di ZoneRiflesse dimostrando le autentiche potenzialità di questa terapia, che consente il raggiungimento del benessere congiungendo corpo e mente. Il Corso Massaggio Base costituisce il primo step per addentrarsi nella realtà olistica.