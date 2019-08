Saipem: joint venture per progetto Arctic LNG2

Sottoscritto accordo fra Saipem, Technip France SA e NIPIgaspererabotka per partecipare alla joint venture volta alla realizzazione del progetto Arctic LNG2.

Il progetto è stato assegnato dalla società Arctic LNG2, composta da Novatek JSPC (60%) ed Ekropromstroy Ltd (40%) e prevede l’ingegneria di dettaglio, l'approvvigionamento di materiali, la costruzione, la messa in esercizio e l'avviamento di tre linee di gas naturale liquefatto (GNL), ciascuna con una capacità di circa 6,6 milioni di tonnellate per anno (MTPA), che verranno installate su piattaforme a gravità in cemento (Gravity Based Structures), oggetto di un altro contratto che Saipem sta attualmente realizzando e comunicato il 19 dicembre 2018.

“Il coinvolgimento nei lavori per la realizzazione delle tre linee del progetto Arctic LNG2, che segue l’acquisizione del contratto relativo alle Gravity Based Structures con lo stesso cliente e la recente acquisizione del progetto LNG in Mozambico per il cliente Anadarko”, ha commentato Stefano Cao, Amministratore Delegato di Saipem, “conferma la validità della scelta strategica di Saipem di consolidare la leadership nell’intera catena del valore del gas naturale”.

Le tre nuove linee LNG saranno realizzate nel distretto di Tazovsky situato nella regione amministrativa autonoma di Yamal - Nenets, nella parte occidentale della penisola di Gydan (Federazione Russa). Il contratto sarà eseguito su base lump sum e rimborsabile. Saipem ha acquisito una quota lavori per un valore di circa 2,2 miliardi di euro.