Salvini e Francesca giocano in mare, la crisi non colpisce la coppia. FOTO

Matteo Salvini e Francesca Verdini avvinghiati in mare

Matteo Salvini sta vivendo una situazione politica assai poco rilassante. Sul tavolo una crisi che ha voluto ma che gli si potrebbe ritorcere contro se il Pd e il M5s decidessero di dar vita ad un nuovo governo. Il leader leghista però sembra relativamente preoccupato e, come mostrano le immagini esclusive del settimanale Oggi, si lascia sedurre ancora una volta da Francesca Verdini. La fidanzata lo cinge di abbracci e lo riempie di baci in vacanza.

Francesca Verdini, fisico da urlo in spiaggia con Salvini

Francesca Verdini sfoggia un fisico da urlo, in un costume intero giallo. E non perde tempo a riempire di baci il suo Matteo Salvini, che sembrerebbe assai rilassato e tranqullo avvinghiato alla giovane fidanzata. Nelle acque del mare i due piccionicini si lasciano andare ad altre effusioni che sanciscono quella che ormai una coppia di fatto per cui, non sembrerebbe, risuonare la parola crisi.

Matteo e Francesca, momenti di relax dalla crisi di governo

Matteo Salvini ha molte questioni a cui pensare ma la pausa dalla politica al fianco della giovane fidanzata Francesca Verdini sembra proprio che sia salutare al leader del Carroccio. Baci, abbracci e coccole. Nonostante la crisi di governo tra Matteo e Francesca sembra proprio andare a gonfie vele, come testimoniano gli scatti rubati durante quello che potrebbe essere definito un momento di relax più che mai necessario per Salvini.