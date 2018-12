Samsung Trend Radar: a Natale, tutti pazzi per l’hi-tech

La corsa agli ultimi regali natalizi si fa tecnologica per la maggior parte degli italiani, grandi o piccoli che siano. Dai 18 fino ai 75 anni sono tutti pazzi per l’hi-tech, da regalare o da chiedere a Babbo Natale.

Secondo il Samsung Trend Radar, sia la maggior parte degli appartenenti alla generazione Z (56%) che gli over 55 (64%) faranno un regalo tech a parenti e amici quest’anno. Gli over 55 non pensano però solo ai regali da fare, ma anche ai propri desideri per questo Natale: ben il 62% degli appartenenti a questo target di età desidererebbe un regalo hi-tech, in particolare uno smartphone (43%) o un tablet (27%) per poter essere al passo con i propri nipoti.

Per gli under 20 invece l’oggetto del desiderio è rappresentato soprattutto dallo smart watch (36%). Lo smartphone è naturalmente interessante per entrambe le generazioni, ma se i 18-35enni lo scelgono in base alle dimensioni dello schermo, i 55-75enni lo fanno in base alla capienza di memoria.

I trend sul regalo tech

Le preferenze per questo Natale 2018 sono cadute principalmente sullo smartphone: il 34% degli appartenenti alla generazione Z afferma infatti di averne regalato uno ai propri nonni, mentre lo smart watch è in cima alla lista dei regali fatti dai nonni ai propri nipoti (36%). Ma come in ogni famiglia che si rispetti, sono in molti ad aver avuto ripensamenti e a essersi tenuti per sé il regalo pensato per un famigliare: il 35% degli over 55 si è appropriato dello smartphone inizialmente pensato per il nipote, mentre il 29% dei millennial si è tenuto per sé la fitband pensata per la mamma.

Contro l’immaginario collettivo che vede i 55-75enni poco connessi a device mobile, gli italiani più ‘maturi’ si dimostrano appassionati ed esperti di tecnologia. Nella scelta dello smartphone sono pignoli e precisi fino all’inverosimile nel valutare tutte le caratteristiche, come la memoria (48%), la scheda tecnica (47%) e l’intuitività dei comandi (44%). Questo perché trascorrono addirittura più tempo dei millennial sul loro smartphone: il 34% degli over 55 vi trascorre infatti dalle 3 alle 4 ore al giorno. Ed è Facebook il social a cui sono più affezionati (89%) a cui dedicare post e immagini alla famiglia e osservare quello che fanno gli altri utenti (86%).

Ma attenzione a regalare un device mobile ai ‘senior’, che nell’uso dei social sono i più indisciplinati: il 33% di loro ha ammesso infatti di essere stato ripreso da nipoti e coniugi per aver condiviso foto e video di altri membri della famiglia senza esserne autorizzato.

Il tanto amato smartphone in effetti è, per 1 italiano su 2, anche origine di scontri e discussioni in famiglia: 1 appartenente alla generazione Z su 2 ammette di aver discusso in famiglia per varie ragioni, tra cui l’uso eccessivo a discapito dello studio (58%), l’utilizzo inappropriato a tavola o a letto (48%) e l’abuso durante momenti speciali come i pranzi famigliari (68%); a sorpresa, a essere tra i più indisciplinati, sono ancora gli over 55, che ammettono di aver persino chiesto ai parenti stretti di andare a recuperare il telefono dimenticato a casa (34%).