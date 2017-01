Sanofi nuovo leader nella Consumer Healthcare

Dal mese di gennaio, Sanofi è diventata la prima realtà del mercato dell’automedicazione anche in Italia, a seguito dello scambio di asset strategici con Boehringer Ingelheim da cui ha acquisito l’intero portafoglio dei farmaci di automedicazione, dei dispositivi medici e degli integratori.

La nuova Business Unit Consumer Healthcare di Sanofi genera vendite per 370 milioni di euro, con una quota del 6,3% a valore sul totale del mercato dell’autocura (Fonte IMS Health, novembre 2016).

“Con ancora più passione e determinazione continueremo a lavorare a stretto contatto con i consumatori e in partnership con le farmacie per sviluppare prodotti e servizi innovativi che promuovano la cultura e il valore del dell’autocura responsabile”, ha dichiarato Fabio Mazzotta, General Manager BU Consumer Healthcare, Sanofi Italia e Malta

40 anni, ligure di La Spezia, Fabio Mazzotta si è laureato in Economia alla Scuola Normale Sant’Anna di Pisa. Dopo esperienze di crescente responsabilità in alcune delle principali aziende di beni di consumo, Mazzotta è entrato in Sanofi nel 2013 con la responsabilità dell’area trade marketing della divisione Consumer Healthcare (CHC). Dal 2014 è responsabile dell’intera area dell’automedicazione, che ha guidato in un percorso di evoluzione organizzativa e di business model che le hanno consentito di affermarsi come una delle realtà più dinamiche e innovative del mercato italiano.

Quattro le aree terapeutiche chiave - Cough, Cold & Allergy; Pain; Nutritionals; Digestive Health - coperte oggi dalla nuova Business Unit CHC di Sanofi con un portafoglio di brand leader quali Enterogermina, Maalox, Buscopan, Mag, Bisolvon, Zerinol, Essaven, Antistax, Schoum, Lisomucil e LisoNatural.