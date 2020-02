Diletta Leotta choc, un uomo cerca di entrare in camera: "Sono il fidanzato"

Sanremo 2020, tensione per Diletta Leotta: un uomo cerca di entrare nella sua camera d'hotel

Vigilia del Festival di Sanremo inquieta per la bellissima Diletta Leotta. Un uomo ha cercato di entrare nella camera dell’hotel in cui alloggia fingendosi il suo fidanzato.

Sanremo 2020, “Sono il fidanzato di Diletta Leotta” e cerca di entrare nella sua camera: cos’è successo

Diletta Leotta alloggia nell’esclusivo Hotel Royal di Sanremo, dove sono presenti anche molti dei cantanti big che si sfideranno nella 70esima edizione della kermesse canora più famosa al mondo.

Sono tante le persone che passano davanti all’albergo sperando di incontrare i loro beniamini. Ma qualcuno si è spinto oltre. Un uomo, fingendosi il fidanzato di Diletta Leotta, ha cercato di entrare nella camera della co-conduttrice, dando vita ad un siparietto tanto inquietante quanto rocambolesco.

Si tratta di un romano over 50, che recatosi in reception ha affermato: “Sono il fidanzato di Diletta Leotta”.

Qualcosa per fortuna non ha convinto il concierge. L’uomo era infatti piuttosto agitato, ma è stata una frase assurda a fregarlo. Il finto partner di Diletta Leotta ha affermato di essere stato chiamato per condurre la seconda serata del Festival di Sanremo.

Sanremo 2020, cos’è successo a Diletta Leotta in hotel

Il personale dell’hotel, vedendo l’uomo agitato, ha cercato di tranquillizzarlo. È stata poi chiamata la Polizia e il sedicente fidanzato è stato portato in Pronto Soccorso per accertamenti. In mattina è poi stato accompagnato in commissariato.

L’incontro con la bellissima Leotta non è quindi stato quello sperato. Sarebbe stato sicuramente più semplice chiedere un selfie incontrandola per strada.