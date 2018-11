Agente si ferì per inseguirlo. Il sindaco: tunisino fermato, ora l'espulsione

Saronno, un giovane extracomunitario è stato fermato e portato al Cpr di Bari. Il tunisino aveva fatto perdere le proprie tracce dopo un controllo nella zona della stazione in cui era rimasto ferito un agente della polizia locale che, nel tentativo di fermare l'uomo, si era procurato una frattura all’omero. Il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli, ad Affaritaliani.it ha spiegato come il presidio e il controllo del territorio è costante e proficuo, i risultati stanno arrivando e ora non bisogna abbassare la guardia.

D. Sindaco cosa è accaduto a Saronno?

R. Un fatto importante di cui sono orgoglioso e per il quale ringrazio le Forze dell’Ordine: è stato appena prelevato un tunisino senza permesso di soggiorno e recidivo ed è stato trasferito al Centro per il rimpatrio (CPR) di Bari. C’è dell’altro.



D. Dica?

R. Questo personaggio, qualche settimana fa, ha provocato l’infortunio ad un nostro agente della Polizia Locale, il quale ha riportato una frattura al braccio per inseguirlo e fermarlo.



D. Un segnale importante per la Cittadinanza, non crede?

R. Certamente sì, per questo ribadisco i miei ringraziamenti al Prefetto, alla Questura di Varese e alla nostra Polizia Locale. Per me la sicurezza è e rimane la priorità per i Saronnesi.



D. Quindi come si è arrivati alla cattura del tunisino?

R. Subito dopo l’incidente al nostro agente, il clandestino è stato identificato dalla nostra Polizia Locale. A quel punto ho informato la Prefettura, la Questura, e i Carabinieri che con efficienza hanno portato avanti le indagini a seguito delle loro verifiche fino ad arrivare al fermo del tunisino.



D. Adesso cosa si aspetta?

R. Intanto Saronno si è liberata di una persona che non ha diritto di stare sul nostro territorio, che ha commesso diversi reati e ha diverse procedure di espulsione. Adesso spero che venga rimandato al suo Paese e che non torni mai più. Non abbiamo bisogno di queste persone.



D. Oggi, ancora più che in passato, è molto difficile fare il Sindaco. Com’è la situazione a Saronno in tema di sicurezza?

R. Intanto il caso di oggi dimostra che il presidio e il controllo del territorio è costante e proficuo. Detto questo, posso tranquillamente affermare che la situazione rispetto a 3 anni e mezzo fa è di gran lunga migliorata in tutta la Città. Alcuni problemi ancora esistono perché, come dice lei, fare il Sindaco oggi non permette di intervenire come si vorrebbe e come si dovrebbe. Su tutti c’è il gravoso problema della burocrazia che spesso e volentieri ostacola il lavoro di un amministratore nel sistema sicurezza e nel contrasto alla criminalità. Ribadisco che oggi Saronno è sicuramente cambiata rispetto al passato grazie alle mie iniziative di cui sono molto orgoglioso. Penso all’aumento di 7 agenti della Polizia Locale, all’installazione di diverse telecamere in tutta la Città, continui controlli e pattugliamenti da parte della Polizia, Carabinieri e Guarda di Finanza oltre che della nostra Polizia Locale. A questo si aggiunge il proficuo lavoro coordinato dal Tavolo della Sicurezza in Prefettura.



D. Una situazione migliorata grazie a fatti concreti quindi?

R. Si, grazie alla logica ‘dei piccoli passi’ e grazie alla collaborazione con tutte le Istituzioni. Io credo che lavorando con impegno e costanza ogni giorno i risultati alla fine arrivano. Adesso però non bisogna minimamente abbassare la guardia ma continuare a lavorare per garantire la massima sicurezza ai Saronnesi, ed è quello che farò fino a fine mandato.