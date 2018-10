Ciclismo, festa grande a Saronno per la partenza della Tre Valli

Grande festa anche a Saronno per la Tre Valli Varesine: per il secondo anno consecutivo ieri la gara ciclistica è partita dalla città degli amaretti. Sin dal mattino un numeroso pubblico si è presentato in città per foto, selfie e autografi, in particolare con la maglia iridata Alejandro Valverde e con l'acclamato Vincenzo Nibali. In piazza Libertà c'erano il sindaco Alessandro Fagioli, il sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri Giancarlo Giorgetti, l'europarlamentare Lara Comi, l'assessore regionale Antonio Rossi. Fagioli ha consegnato a Valverde una bandiera della città assieme ad una targa ricordo. Quindi, come racconta il quotidiano Il Giorno, il giro d’onore per il centro storico con i piccoli delle scuole di ciclismo del comprensorio.