Ciclismo, presentata a Saronno la 98esima "Tre valli varesine"

Presentata nella sua città di partenza la 98esima edizione della Tre Valli Varesine, storica gara ciclistica che chiude, dopo la Coppa Agostoni e la Coppa Bernocchi il Trittico Regione Lombardia 2018. Appuntamento martedì 9 ottobre per assistere ad una gara, patrimonio storico del ciclismo italiano e internazionale.

Presentata nella Sala Stampa del Comune della Città di Saronno la 98esima edizione della Tre Valli Varesine in programma il prossimo martedì 9 ottobre.

La corsa regina - categoria 1.HC del calendario europeo UCI - partirà per il terzo anno consecutivo da Saronno visto il grande successo riscosso nelle precedenti edizioni. Confermato il quatier tappa a Villa Gianetti, la presentazione delle squadre e la firma del foglio di partenza in piazza Libertà e il via ufficiale verrà dato alle 12:00 in via 1° Maggio.

«La Tre Valli Varesine rappresenta sicuramente un grande evento sportivo seguito sempre da tantissimi appassionati. - Afferma Alessandro Fagioli, Sindaco di Saronno - Per la nostra città è un momento di festa e di enorme visibilità mediatica. Per tutta la durata dell’evento ospiteremo sul nostro territorio grandi atleti e campioni che si sfideranno in una sana competizione. E’ con convinzione che abbiamo deciso di stipulare un accordo con la Società Ciclistica Alfredo Binda fino al 2020 per dare continuità ad un evento molto importante che ha sempre ottenuto il gradimento di grandi e piccini. Un accordo che ci darà l’opportunità di ospitare una delle gare del Trittico lombardo anche durante i festeggiamenti delcentenario. Un legame, quello tra la mia amministrazione e la Tre Valli, che si rafforza ancora di più, convinti che un evento sportivo di questa portata continui a dare lustro mediatico e visibilità positiva ai nostri cittadini e agli sportivi, monumenti e aziende saronnesi. Anticipo i ringraziamenti a tutta la macchina organizzativa e ai volontari.»

Il tracciato di 193 chilometri abbraccerà l’intera provincia da Sud a Nord e prevede un primo tratto in linea che corre lungo la strada provinciale Varesina e costeggia due laghi quello di Varese e quello di Comabbio. La corsa poi attraverserà gli affascinanti boschi del Parco del Campo dei Fiori per arrivare nel cuore di Varese.

«E’ con orgoglio che confermiamo 25 squadre al via, due in più rispetto alla scorsa edizione - Spiega Renzo Oldani, Presidente della Società Ciclistica Alfredo Binda – La nostra Tre Valli è una gara dal respiro internazionale, sempre capace di rinnovarsi e apprezzata dai professionisti. Sono 5 i team che soggiorneranno a Saronno: l’Astana Pro Team, Groupama – FDJ, Bora-Hansgrohe, Cofidis, Solutions Credits e Caja Rural - Seguros Rga con corridori di primordine.»

Le squadre iscritte sono: 13 squadre della categoria UCI World Team: Astana Pro Team, Bora-Hansgrohe, Trek-Segafredo, Team Dimension Data, Movistar Team, Team Lotto NL–Jumbo, AG2R La Mondiale, UAE Team Emirates, Team Educational First-Drapac, Bahrain-Merida, Team Sunweb, Groupama – FDJ, Mitchelton–Scott. 8 squadre dell’UCI Professional Team: Androni Giocattoli - Sidermec, Bardiani-CSF, Wilier Triestina–Selle Italia, Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini, Gazprom-Rusvelo, Cofidis Solutions Credits, Israel Cycling Academy, Caja Rural-Seguros RGA. 4 squadre dell’UCI Continental Team: Trevigiani Phonix-Hemus 1896, Sangemini-MG.K.VIS-Vega, D’Amico Utensilnord, Amore