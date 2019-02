e-government e digitalizzazione della PA: Saronno all'avanguardia

Si è tenuto venerdì con grande successo presso la Villa Gianetti il convegno promosso da Saronno Servizi S.p.A. e organizzato in collaborazione con Co.Nord sulle grandi tematiche di cambiamento che ogni Ente Pubblico deve affrontare per essere in linea con la digitalizzazione delle pratiche in ambito Pubblica Amministrazione. Nel quadro di arretratezza complessiva del sistema Paese, Saronno spicca come città all’avanguardia nell’introduzione dei sistemi digitalizzati per la gestione di molte pratiche, a partire dalla raccolta di tributi, tema chiave del convegno di venerdì. A detta dei relatori presenti in sala,Saronno servizi spa., società partecipata dal Comune di Saronno, rappresenta nel territorio lombardo una case history di eccellenza per l’adozione non solo per se stessa, ma anche per tutti i suoi comuni soci, di piattaforme digitali in ambito e-government e smart city.

“Siamo soddisfatti che il riconoscimento sul grande lavoro svolto per rendere la nostra città e i comuni a noi associati in linea con gli standard europei arrivi da importanti speaker nazionali e internazionali – ha commentato Angelo Veronesi, capogruppo del gruppo consigliare Lega Nord e presidente della Commissione urbanistica e opere pubbliche. “La giunta attuale ha portato Saronno ad essere sempre di più una città digitale, con uffici competenti e efficienti per la gestione dei tributi, sistemi di e-parking intelligenti per facilitare chi transita nella nostra città, rete Wifi sempre più estesa in tutta la città. Tutto questo significa maggior controllo dei processi, e maggiore trasparenza di operato nei confronti dei cittadini”.

“Da quando Saronno è uscita da ANCI stiamo assistendo a moltissimi prestigiosi convegni che hanno sede a Saronno. UPEL e CO NORD hanno messo Saronno al centro della formazione dei Comuni lombardi. Ringraziamo la scelta lungimirante del sindaco leghista Alessandro Fagioli per aver reso Saronno sede di convegni e meta di tecnici e professionisti. Siamo contenti che Saronno faccia parlare di sè.” – ha commentato Claudio Sala, segretario Lega Nord Lega Lombarda e membro della Commissione consiliare per la Sicurezza