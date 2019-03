Ex Cemsa Saronno, Sala (Lega): "A sinistra sanno dire solo no, poi..."

Riqualificazione dell'area Cemsa di Saronno, il segretario della Lega Claudio Sala commenta il voto contrario espresso dalle forze di centrosinistra in consiglio comunale: "Sterile polemica quella delle opposizioni sulla questione ex Cemsa. L'unico dato di fatto è che, grazie al Sindaco Fagioli, le aree dismesse si avviano alla riqualificazione. La sinistra vuole mantenere una situazione di stallo che è perdurata svariati decenni e che ha lasciato al palo Saronno. Solo grazie a questa amministrazione la situazione si è sbloccata: gli attuatori e le proprietà sono riusciti ad aprire un dialogo con il Comune e questo confronto porterà solo buoni frutti per la nostra collettività".

"L'opposizione, a Saronno - prosegue la nota -, non conosce il significato della parola fare. Loro sono quelli delle biciclettate nelle aree dismesse, delle visite guidate e della solita demagogia di sinistra che vorrebbe imporre i propri sogni ai proprietari delle aree, senza considerare che il "grano" per gli investimenti sono i proprietari stessi a doverlo spendere: in parole povere la sinistra a Saronno vuole fare impresa con il portafoglio degli altri. Se un'amministrazione chiude costantemente le porte a chi ha deciso di investire sul nostro territorio, il risultato è scontato e prevedibile: abbiamo ereditato dalla sinistra una città degradata, abbandonata e senza futuro".

"Fortunatamente - conclude il comunicato - oggi Saronno ha un Sindaco con le idee chiare e soprattutto che non si lascia scappare le occasioni, perché Saronno ha già perso abbastanza tempo. La cosa tragica di tutta questa vicenda è che ci sono consiglieri comunali, oggi in opposizione, che siedono sulla "cadrega" da oltre vent'anni e hanno assistito al declino della nostra Città, avendo per lunghi anni la piena responsabilità amministrativa. Oggi quegli stessi consiglieri hanno il coraggio e la faccia tosta di criticare e dispensare consigli a chi sta lavorando per il rilancio di Saronno. Dispensatori di consigli e suggerimenti, di idee geniali e coraggiose, quando è stato il loro turno hanno saputo solo dire NO; cosa che continuano a fare oggi, coerentemente. Unico "asse" che posso suggerire loro per il futuro ed il bene della Città è quello della porta di uscita, perché è arrivato il momento di sapersi mettere da parte".