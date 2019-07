Forza blocco Polizia: fermato irregolare, senza patente in possesso di droga

Nel pomeriggio di venerdì 12 luglio nel corso di un servizio di pattugliamento del territorio nei pressi di via Varese, un nordafricano del 1978 non ha ottemperato all'alt della Polizia Locale che dopo un breve inseguimento lo ha fermato costringendolo a desistere. L'uomo da un immediato controllo è stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina, privo di documento d'identità e di soggiorno e senza patente, conducente di un'autovettura intestata a un prestanome. Dopo l'identificazione il fermato si è visto sequestrare il veicolo ai fini della confisca e dovrà rispondere dei reati di guida senza patente, resistenza a pubblico ufficiale e per violazione delle norme sull'immigrazione. “Ancora una volta i nostri agenti si contraddistinguono per operazioni importanti atte a garantire la legalità in città. A loro va il mio plauso e il ringraziamento mio e di tutta l’Amministrazione. Tutti i giorni la nostra Polizia Locale è impegnata in azioni di prevenzione e di controllo a dimostrazione che l’attuale maggioranza che governa la città mette in campo iniziative concrete, mentre altri dedicano il loro tempo solamente a inutili polemiche”. Lo dichiara il Sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli.