Furto nella sede del Saronno Softball

Furto nella sede del Saronno Softball: poche notti fa qualcuno si è introdotto all'interno dell'impianto di via De Sanctis per trafugare maglie, calzettoni e fare razzia al bar di gelati e bibite. "Purtroppo non è la prima volta che siamo vittime di questo genere di furti - è stato il commento del presidente della società, Piero Bonetti - e anche in questa occasione è stato preso pure materiale, come l’abbigliamento di gioco, che per i ladri non vale assolutamente niente, non vedo cosa possano farsene. Ma noi siamo ora costretti a farne realizzare di nuovo, con costi ingenti".