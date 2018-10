Gli assessori Tosi e Strano alla cerimonia dell'associazione Auser

Si è svolta sabato 27 ottobre la cerimonia dell’AUSER in cui è stato presentato il nuovo automezzo fornito di piattaforma per il trasporto di disabili in carrozzina donato all’associazione grazie alla generosa sensibilità di tanti operatori economici saronnesi.

“La Città di Saronno - ha detto l’assessore ai Servizi Sociali, Gianangelo Tosi, durante il suo intervento - ha la fortuna e la bravura di avere tante associazioni che fanno del bene alla Cittadinanza. Tra queste AUSER è sicuramente tra le più meritorie, in quanto svolge diverse attività di sostegno, tra cui quella del trasporto di anziani e persone in difficoltà”. “Il Comune - ha continuato - collabora con AUSER proprio per le sue importanti peculiarità e perché svolge un supporto fondamentale per le nostre attività dei servizi sociali”.

In conclusione l’assessore ha voluto ringraziare “tutti coloro che con le loro donazioni hanno permesso la realizzazione di questo importante progetto”.

Pensieri simile espressi anche dall’assessore al Commercio Paolo Strano che ha posto l’accento su quanto sia importante vedere così tante persone che desiderano ancora fare del bene. “Una speranza - ha sottolineato - in un mondo in cui purtroppo i valori stanno andando sempre più perdendosi”.