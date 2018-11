L'assessore Miglino: “Saronno diventi ricca di eventi culturali come merita"

Domenica 28 ottobre il Chiostro Arte contemporanea di Saronno ha celebrato i 30 anni di attività. Come nell’ottobre del 1988, anche quest’anno il protagonista dello spazio è Filippo de Pisis con una mostra a lui dedicata e che già in passato ha portato fortuna alla galleria saronnese.

Alla cerimonia d’inaugurazione non è voluta mancare l’assessore comunale alla Cultura, Maria Assunta Miglino, la quale, oltre a portare i saluti del Sindaco e di tutta la Giunta, si è detta “emozionata e felice di essere presente a questo importante evento“.

L’assessore, durante il suo intervento, ha poi ricordato quanto “in passato poco si è sia fatto per alimentare la cultura in Città. La speranza è che proprio da questo anniversario dei 30 anni possa partire una sfida per invertire la tendenza del passato e fare di Saronno una realtà ricca di eventi culturali come merita”.

“La mostra dedicata al grande Maestro de Pisis - ha detto ancora - rende lustro alla nostra Città. Per questo, noi come Amministrazione, faremo di tutto per promuoverla, augurandoci che siano davvero tanti i visitatori”. In chiusura di intervento l’assessore ha ricordato i “tanti e importanti musei presenti in Città” anticipando che nei “prossimi mesi molto si farà in termini di promozione e comunicazione”.

La mostra si potrà visitare fino al 21 dicembre nei seguenti giorni e orari: da martedì a venerdì dalle 10 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 16 alle 18.30 mentre il sabato e la domenica sempre la mattina dalle 10 alle 12.30 mentre di pomeriggio solo su appuntamento.