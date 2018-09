Ospedale di Saronno, due farmacisti donano ecografi ed elettrocardiografo

Lunedì 24 settembre, si è svolto presso l’Ospedale di Saronno, un “bellissimo evento”, come hanno commentato i partecipanti, in cui si è celebrata la donazione all’ospedale di apparecchiature da parte di due farmacisti molto legati al territorio.

“Un grazie sincero – ha commentato il sindaco Alessandro Fagioli durante il suo intervento – all’associazione Avulss per la donazione di macchinari che andranno sicuramente a migliorare la qualità del servizio del nostro ospedale”. “Sono gesti – ha continuato - che mi rendono orgoglioso sia come cittadino che come sindaco, anche perché sono tante le persone e le associazioni di buon cuore che si impegnato tutti i giorni per fare del bene ai nostri concittadini”.

Nello specifico le apparecchiature donate sono: un elettrocardiografo ed un ecografo che verranno usati dal pronto soccorso e un ecografo portatile per il reparto di cardiologia.Alla cerimonia sono intervenuti, oltre al sindaco, il direttore generale dell’Asst, Giuseppe Brazzoli, il direttore sanitario Francesco Rossitto, la responsabile del pronto soccorso Paola Novati, il primario di cardiologia Daniele Nassiacos, la vice presidente dell’Avulss Amalia Casapulla, che accompagnata da tanti volontari dell’associazione, ha affermato che “questa donazione testimonia l’amore che tutti noi nutriamo per la Città, per i suoi cittadini e per ’Ospedale con il quale collaboriamo proficuamente da molti anni”.

Durante il suo intervento il sindaco, dopo aver ringraziato il Direttore Brazzoli e i suoi collaboratori “per il filo diretto e la collaborazione tra il Comune e l’Azienda Ospedaliera”, ha voluto porre l’accento sulla situazione dell’ospedale. “Ricordo – ha detto – che solo un anno fa eravamo sempre qui ad elencare le risorse che Regione Lombardia, attraverso l’ASST Valle Olona e la sua Direzione Generale, investe sull’Ospedale di Saronno. Parliamo di circa 8 milioni di euro: cifra sicuramente importante che ha permesso di migliorare i reparti, acquistare nuovi macchinari e la tanto agognata Tac.Questi importanti investimenti testimoniano quanto il problema non sia la mancanza di risorse e di attenzione da parte delle istituzioni, ma il numero ridotto di medici in quanto sempre più personale sceglie di andare a lavorare presso strutture private a dispetto degli ospedali pubblici. Una situazione difficile da risolvere in quanto il privato ha oggettivamente strumenti di selezione più semplici e condizioni di contratto sicuramente più allettanti di quanto possa offrire un ente pubblico, dove, per legge, è obbligatorio rispettare tutta una serie di procedure che allungano i tempi e i modi di selezione”.

“Una problematica – ha detto ancora il sindaco - che riguarda tutto il nostro Paese e non solo la realtà di Saronno che evidentemente non può farsi carico, da sola, di trovare le adeguate soluzioni”. “Sicuramente – ha concluso il primo cittadino – quello che continuerò a fare è interessarmi in prima persona del nostro ospedale e farmi portavoce delle problematiche verso Regione Lombardia, che per legge, è competente in materia”.Sulla stessa linea anche il direttore generale dell’Asst, Giuseppe Brazzoli che, oltre a ringraziare l’associazione Avulss, i medici e tutti i volontari, ha voluto sottolineare “l’ottimo rapporto di collaborazione – ha detto – che ho con il sindaco Fagioli, in quanto a differenza di molti politici ‘troppo ingombranti’, lui si interessa sempre dell’andamento dell’ospedale ma nel rispetto dei ruoli. Anche per questo lo ringrazio”.