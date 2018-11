Provincia di Varese, Fagioli (sindaco di Saronno) vicepresidente. Intervista

E’ stato lunedì 19 novembre il giorno per la proclamazione del nuovo Presidente della Provincia di Varese e di tutta la sua maggioranza di centro-destra che lo scorso 31 ottobre ha conquistato dieci dei sedici seggi a disposizione.

Sarà Emanuele Antonelli, sindaco di Busto Arsizio, a guidare la Provincia per i prossimi 4 anni. Ad affiancarlo ci sarà Alessandro Fagioli, sindaco di Saronno, nominato vicepresidente con deleghe alla cultura e ai rapporti istituzionali. Fagioli, capolista della Lega alle elezioni, vanta il miglior piazzamento nel centro-destra: è stato lui ad aggiudicarsi più voti ponderati di tutti i candidati con ben 4.427 preferenze.

Sindaco Fagioli soddisfatto della nomina a vicepresidente e dell’attribuzione delle deleghe?

Certamente sì. Ringrazio il Presidente per la fiducia e il mio movimento, la Lega, per avermi dato la possibilità di presentarmi alle elezioni provinciali e di farlo come capolista.

Che valore ha per lei questa nomina?

Sono contento di tornare in Provincia dopo l’esperienza di 5 anni da assessore prima di quella assurda riforma Delrio che ha danneggiato gravemente l’ente. Penso sia assolutamente doveroso tornare a quella impostazione, dove il Presidente e i consiglieri venivano eletti direttamente dai cittadini.

Per Saronno invece che valore ha?

Sicuramente un valore molto importante dal punto di vista istituzionale in quanto si torna ad avere un rappresentante della città con delle deleghe a livello provinciale, cosa che mancava da qualche tempo. Saronno geograficamente è ai margini del territorio varesotto ma è punto focale interprovinciale. Da un punto di vista organizzativo rientra pienamente nella Provincia di Varese, se guardiamo ai servizi istituzionali, alla Camera di Commercio, alle associazioni di categoria, alla direzione scolastica e a tutto ciò che compete ad un territorio. Siamo altresì polo attrattivo per una popolazione che fa riferimento ad altre tre realtà istituzionali, che sono Como, Monza e Brianza e la Città Metropolitana.

Riuscirà a conciliare l’attività di sindaco e quella di vicepresidente della Provincia?

Il mio impegno sarà massimo. In realtà in questi giorni ho già avuto diversi incontri sia come sindaco che come vicepresidente: organizzandosi si potrà certamente fare un lavoro importante per i cittadini. Ho incontrato il responsabile del settore cultura della Provincia per entrare nel merito alle questioni più urgenti e anche per impostare un lavoro di riorganizzazione dell’utilizzo degli spazi. Certamente l’impostazione del lavoro in Provincia sarà più orientato a un lavoro di coordinamento territoriale che non erogazione diretta di servizi al cittadino: questa è la grande differenza rispetto al Comune. La Città di Saronno ha bisogno di una presenza costante che certamente continuerò a dare come fatto in tutti questi anni di mandato in cui ho messo in campo iniziative importanti a favore dei saronnesi. Questo perché, pur avendo già fatto tanto, ci sono ancora attività da dover migliorare e riorganizzare.

E’ di questa settimana la presentazione del bilancio del Teatro Giuditta Pasta di Saronno. Soddisfatto?

Direi proprio di sì. E’ il primo anno, dopo gestioni di concezione assistenzialistica delle scorse amministrazioni, in cui la Fondazione chiude il bilancio in attivo. Faccio i complimenti al Presidente Masciadri e ai suoi collaboratori e allo stesso tempo posso considerarlo anche un mio successo politico. Il Comune, attraverso la Fondazione, investe in cultura per i suoi cittadini, mentre la Fondazione da ente assistito è diventato ente proattivo, partecipando a bandi e gestendo efficacemente la propria organizzazione. Questo importante risultato è stato ottenuto in quanto il comitato di nomina ha avuto la possibilità di scegliere tecnici professionisti del settore all’interno del consiglio di amministrazione.