Saronno, a novembre Salone dello Studente

A seguito del positivo riscontro ottenuto nelle edizioni precedenti, l’InformaGiovani-InFormaLavoro di Saronno propone il ‘SALONE DELLO STUDENTE’ e lo ‘SPAZIORIENTAMENTO’, iniziative di informazione e orientamento rivolte agli studenti delle ultime classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio, come aiuto alla scelta del percorso scolastico e formativo dopo la terza media e dopo il diploma.

L’evento offrirà un ampio panorama delle opportunità formative post-diploma: gli studenti potranno visitare gli stand di Università, Accademie di Belle Arti, Istituti superiori per mediatori linguistici e altri Istituti di formazione post-diploma aventi sede nelle Province di Milano, Varese e Como.

“Quest’anno, per la prima volta, - ha commentato l’assessore alla Cultura, Istruzione, Pari Opportunità e Politiche Giovanili, Maria Assunta Miglino - sarà presentata l’offerta formativa degli ITS, corsi di Alta Formazione post-diploma, ideati e realizzati da imprese, università/centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo. Agli stand il personale dei singoli Istituti sarà a disposizione dei visitatori per fornire materiali informativi e rispondere a domande specifiche”.

“Sarà inoltre presente – ha spiegato ancora l’assessore - la Provincia di Varese con il Centro per l’Impiego di Saronno, ed un’attenzione specifica verrà dedicata alla mobilità europea grazie alla presenza dell’Agenzia Locale Eurodesk della Provincia di Varese e di CSV Insubria”.

L’iniziativa si terrà presso l’ITIS ‘G. Riva’, in via Carso 6/b a Saronno nei giorni:

MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE 2018, dalle 9.00 alle 13.00

GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE 2018, dalle 9.00 alle 13.00.

SPAZIORIENTAMENTO si rivolgerà agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie. Lo spazio espositivo sarà articolato in stand dove scuole secondarie di secondo grado e Centri di Formazione Professionale di Saronno e del territorio presenteranno ai visitatori la propria offerta formativa.

L’iniziativa si terrà presso l’ITIS “G. Riva”, in via Carso 6/b a Saronno nei giorni:

VENERDI’ 9 NOVEMBRE 2018, dalle 15.00 alle 18.00

SABATO 10 NOVEMBRE 2018, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

Per ogni ulteriore informazione sull’iniziativa, rivolgersi a:

InformaGiovani-InFormaLavoro

Viale Santuario 2, C/o Casa Morandi

Tel. 02/96704015

Apertura al pubblico: lunedì dalle 14.30 alle 18.30 e giovedì dalle 9 alle 17

www.informagiovanisaronno.it