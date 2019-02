Saronno, accesso al parco pericoloso: la soluzione targata Lega

Diverse segnalazioni sono pervenute al Comune di Saronno per rendere noto che il parco pubblico di Villa Gianetti in via Roma ha un pericoloso accesso in via Manzoni. Via Manzoni è una delle strade a più alto traffico automobilistico della città e il cancello del parco che dà sulla via Manzoni è sempre aperto. Le mamme che frequentano il parco con i propri bambini segnalano che la discesa tra il parco e via Manzoni è pericolosa per i bambini in bicicletta e triciclo, dato che non ci sono protezioni per evitare che qualche bambino prenda velocità e dalla discesa vada direttamente a finire nella strada trafficata.

Commenta il capogruppo della Lega Angelo Veronesi: “E’ sufficiente posizionare un paletto in fondo alla discesa per evitare che i bambini in bicicletta o triciclo possano scendere dalla discesa e planare direttamente in mezzo a via Manzoni, altamentetrafficata. Il cancello del parco di via Manzoni andrebbe chiuso alle autovetture, che potrebberoentrare da via Roma. Inoltre prevediamo un attraversamento pedonale sfalsato davanti alcancello. Prima della primavera vogliamo risolvere anche questo annoso problema".