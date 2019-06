Saronno, ampliate le zone residenti R1, R2 ed R3

Saronno, ampliate le zone residente R1, R2 ed R3

Con Delibera 89 del 30 maggio la Giunta comunale di Saronno ha ampliato le zone residenti (R1-R2-R3). Con la stessa delibera sono state anche confermate le modalità di rilascio dei permessi come previsto dal regolamento in essere, consultabile sul sito internet del Comune di Saronno

I residenti delle vie interessate potranno richiedere il pass al Comando di Polizia Locale di Saronno negli orari di ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12).

Di seguito vengono riportate le vie interessate all’ampliamento.

ZONA R1

• Via San Giuseppe dal civico 74 al civico 94;• Via D’Annunzio tratto tra Via San Giuseppe e Via Randaccio;• Via Concordia;• Via Hermada;• Via Randaccio;• Via Sabotino tratto tra Via San Francesco e Via D’Annunzio;• Via San Francesco lato civici pari e dispari tratto tra Via San Giuseppe e Via Prealpi;• Via Prealpi tratto tra Via San Francesco e Via Alliata;• Via Toti tratto tra Via Volonterio e Via Prealpi;• Via Volonterio tratto tra Via Prealpi e Via Varese lato pari e dispari;• Via Tolstoj tratto tra Via Stra Favia al civico 25 di Via Toti;• Via Carso tratto tra Via Varese a ponte ferrovia;• Via Timavo;• Via Croce;• Via Gabriele del Carso;• Via Isonzo;• Via Istria;• Via M. Ortigara;• Via Varese tratto tra Via Novara e Via Volonterio;• Via Filzi;• Via D. Chiesa;• Via Lainati;• Via M. Castelli tratto tra Via Varese e Via Battisti;• Via Buozzi• Via Oberdan;• Via Battisti;• Via Novara tratto tra Via Varese e Via Lainati;• Via Di Vittorio;• Via Fiume;• Via Quarnaro;• Via Dalmazia;• Via Giuliani tratto tra Via Varese e Via Dell’Orto;• Via Pacinotti;• Via Galvani;• Via L. Da Vinci;• Via Ferraris;• Via Balaguer;• Via Ferrari;• Via Varese tratto tra Via Giuliani e Via Milano.

ZONE R2

• Via San Giuseppe civici da 133 a 157 b;• Via San Francesco tratto tra Via San Giuseppe a Via Volta;• Via D’Annunzio tratto tra Via San Giuseppe a Via Volta;• Via Volta tratto tra Via Colombo a Via San Francesco;• Via Colombo;• Via Bellavita tratto tra Via Volta e Via Togliatti;• Via Volpi tratto tra Via Colombo e Via Bellavita;• Via M. Polo;• Via Stoppani tratto tra Via Bellavita e Via Frua;• Via Frua tratto tra Via Stoppani e Via Colombo;• Via Gramsci;• Via Balestrini tratto tra Via Colombo e Via Stoppani;• Posteggio scuole Pizzigoni Via Miola/Parini.

ZONE R3

• Via D. L. Monza sino a Via San Solutore;• Via F. Reina sino a Via Lucini;• Via S. Solutore sino a Via Lucini;• Via Lucini;• Via Milano.