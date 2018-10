Saronno, bonifica area ex Cantoni: lavori a pieno regime

Un’estate intensa per la bonifica dell’area ‘ex Cantoni’. Nel mese di giugno sono iniziati i lavori concordati sul fronte della bonifica delle acque. Gli interventi hanno previsto inizialmente la realizzazione del condotto di scarico delle acque esterno alla proprietà come si è potuto notare dai lavori sul piazzale antistante l’ospedale cittadino e lungo la via Don Marzorati.

I lavori sono proseguiti all’interno dell’area privata con la realizzazione del condotto di scarico e delle opere accessorie. Nelle ultime settimane è stata completata la trivellazione dei due pozzi rispettivamente di 50 metri e di 90 metri di profondità, funzionali all’estrazione delle acque oggetto di trattamento nell’impianto a carboni attivi che si prevede verrà posizionato nelle prossime settimane. La bonifica delle acque procede quindi secondo il cronoprogramma presentato dalla proprietà nel mese di giugno 2018. L’operazione è costata alla proprietà circa 320.000 euro. La stessa sta intervenendo secondo i tempi previsti.

“La positiva evoluzione della bonifica di questa area strategica per la nostra Città – ha commentato il Sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli - ci vede in prima fila anche sul piano urbanistico, convinti come siamo che la ‘ex Cantoni’, una volta bonificata, sarà una parte importante per lo sviluppo di Saronno. L’impegno nostro e della proprietà è quindi di arrivare alla definizione della convenzione della riqualificazione di tutta l’area.

Il Sindaco è poi intervenuto anche sul tema della qualità dell’acqua pubblica presente a Saronno. “I dati presentati durante il Consiglio Comunale aperto – ha ricordato - hanno già mostrato significativi miglioramenti della qualità dell’acqua di quella specifica zona”.

“Come annunciato – ha invece commentato l’assessore all’Ambiente e Sport Gianpietro Guaglianone - stiamo arrivando, secondo i tempi stabiliti, alla conclusione dei lavori necessari per l’attivazione del sistema di bonifica delle acque. Seguiamo con attenzione, tramite i nostri uffici e per le nostre competenze, l’evolversi di questa importante bonifica”.

“Con soddisfazione – è inoltre il commento del Consigliere comunale Carlo Pescatori – stiamo vedendo l’evolversi della bonifica. Dopo le doverose fasi di analisi, oggi siamo sempre più vicini all’attivazione del sistema di trattamento delle acque attraverso il concordato impianto di carboni attivi”.