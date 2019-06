Saronno, boom di ingressi alla piscina di via Miola

L’estate è iniziata a tutti gli effetti con l’aumento delle temperature rilevate in questi giorni, e il desiderio di un tuffo nell’acqua e di stare all’aria aperta ha sicuramente portato i saronnesi e gli utenti dei paesi limitrofi a cercare refrigerio presso gli impianti estivi; ma sicuramente non solo all’arrivo del grande caldo è imputabile il boom delle presenze registrate presso l’impianto estivo di Via Miola.

Basti pensare che, a ridosso dell’evento di inaugurazione promosso da Saronno Servizi SSD il 26 maggio scorso, molte davvero sono le novità della nuova stagione estiva che gli utenti hanno potuto apprezzare: basti pensare al nuovo gonfiabile WEBIT che ha contribuito a rendere più piacevole la permanenza in piscina per tutti i bambini e i ragazzi, all’aumento del verde e della zona relax grazie alla recente moquettatura in erba sintetica, al nuovo campetto da volley, e al kit di benvenuto offerto a tutti i partecipanti al Campus Estivo.

Miglioramenti strutturali e innovazione nei servizi offerti che sono state prontamente ripagate da un ottimo riscontro di massa: oltre 400 ingressi registrati durante la giornata di sabato 15 giugno, e ben 800 ingressi nella giornata di domenica 16 giugno, con una percentuale di aumento delle presenze rispetto allo stesso periodo del 2018 di oltre il 15%, Un impianto estivo rinnovato e migliorato, unito alla valorizzazione di nuovi servizi che potranno essere svolti all’aperto anche durante il periodo estivo, come l’attività di “IDROKINESI” - recupero funzionale in acqua” che proseguirà fino a settembre anche presso le vasche esterne e i corsi estivi di acqua fitness, per bambini e di acquaticità neonatale che proseguiranno fino al 31 luglio.

Un successo anche misurato attraverso le riconferme al “SuperCampus Estivo”, dedicato a bambini e ragazzi fino a 14 anni, che per il mese di giugno ha già superato i numeri della scorsa edizione, raggiungendo il “sold out” per alcune settimane di luglio. “Crediamo che la nostra struttura estiva possa erogare un servizio di eccellenza ai nostri cittadini - ha commentato Katia Mantovani, Amministratore Unico della Saronno Servizi SSD, e ha aggiunto: “La politica dei piccoli passi ci sta dando ampie soddisfazioni, grazie anche al forte clima di collaborazione tra pubblico e privato, che ci ha consentito di portare a termine una serie di interventi che necessitavano di attuazione, basti pensare ai lavori di rifacimento dell’infermeria e agli spogliatoio per il nostro persona".