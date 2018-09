Saronno-Ceriano, rete di ferro in mezzo alla Provinciale: "Potevano uccidere"

Follia sulla bretella della Provinciale tra Ceriano Laghetto, Saronno e Rovello: nella notte tra sabato e domenica qualcuno ha gettato delle reti di ferro in mezzo alla carreggiata con le punte deliberatamente rivolte verso l'alto. Almeno una ventina gli automobilisti, tra cui diverse persone di ritorno dalla festa della Lega nella vicina Dal Pozzo, che sono rimasti coinvolti senza però rimanere feriti. Immediatamente sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Desio con i volontari della protezione civile che hanno provveduto alla rimozione delle reti. "E’ un attentato per uccidere”, ha dichiarato risolutamente il sindaco di Ceriano Dante Cattaneo. "Chi ha messo nottetempo sulla carreggiata delle reti di ferro per provocare incidenti di auto di ritorno dalla festa della Lega di Ceriano Laghetto, va chiamato col proprio nome: sono criminali. Solo per miracolo non si è fatto male nessuno, decine invece le automobili danneggiate.E' terrorismo e sia chiaro che questa gentaglia la combatteremo fino alla fine". Non meno duro il commento del capogruppo della Lega di Saronno Angelo Veronesi, che punta l'indice su quelli che ritiene i possibili responsabili del gesto: "La tangenzialina è fondamentale per evitare che entrino mezzi pesanti in città. Evidentemente i terroristi del Telos vogliono che i camion continuino a entrare in città. Vermi schifosi loro e chi li protegge. Reti chiodate fatte per uccidere. Nessun segno dalla giustizia? Chi sta zitto è complice".