Saronno, da lunedì lavori di manutenzione marciapiedi in via Stoppani

L’Amministrazione comunale di Saronno comunica che da lunedì 19 novembre inizieranno i lavori per la manutenzione dei marciapiedi in via Stoppani, sul tratto tra via Togliatti e via Frua. La durata del cantiere sarà di circa 20 giorni con condizioni meteorologiche favorevoli. Si realizzerà, sul lato nord della strada, un nuovo marciapiede accessibile a tutte le persone con disabilità (sia con difficoltà motorie che visive). L’intervento prevede un marciapiede di larghezza 1,50 m. con rampe dolci e pavimentazione tattile per i ciechi e ipovedenti. Mentre sul lato a sud si eseguiranno lavori di manutenzione del marciapiede. Si interverrà anche sull’illuminazione. In questo caso è prevista la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con luci a led. In merito alla sicurezza stradale, si realizzerà un passaggio pedonale rialzato vicino all’incrocio con via Frua.

La circolazione sarà così regolata:

Via Stoppani (tratto tra via Togliatti e via Frua): senso unico in direzione via Larga;

Via Frua (tratto tra via Larga e via Stoppani): divieto di transito;

Via Frua (tratto tra via Colombo e via Stoppani): obbligo direzione a destra verso via Larga.