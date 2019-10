Saronno e-district Mobility festival dal 4 ottobre

Dopodomani, venerdì 4 ottobre alle ore 10 presso Villa Gianetti (via Roma 20) si terrà il convegno di apertura della prima edizione del ‘MOBILITY FESTIVAL’, a dare avvio ad una kermesse di incontri e confronti sui grandi temi della mobilità sostenibile. Il convegno - dal titolo ‘E-DISTRICT SARONNO: infrastrutture, operatori e utenti, verso la costruzione di un distretto sostenibile’ - ospiterà la testimonianza di esperti, opinionisti, manager, aziende del settore pubblico e privato. Verranno discussi in una chiave di lettura ‘distrettuale’ i punti chiave del cambiamento che ogni città italiana dovrà affrontare per sostenere, al passo con gli appelli mondiali sul fronte della riduzione dell’inquinamento di origine antropica, l’evoluzione da ‘città’ a ‘città sostenibile’. All’evento sarà presente il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli.

Un convegno molto attuale che nasce in concomitanza del recente piano di finanziamento e incentivi annunciato da Regione Lombardia a favore dell’adozione della mobilità elettrica come misura necessaria per abbattere l’inquinamento dei nostri centri urbani. Azioni che impongono al più presto ai responsabili della Pubblica Amministrazione locale e nazionale un “ripensamento” delle infrastrutture delle reti urbane delle nostre città, per costruire, appunto come dice il titolo del convegno, “distretti sostenibili” creati da infrastrutture moderne e esempi virtuosi di management del settore pubblico. Al pomeriggio, alle ore 14.30, si svolgerà inoltre, l’inaugurazione delle nuove colonnine elettriche installate dall’Amministrazione comunale in città (via Marconi).

Il convegno anticiperà un week end ricco di iniziative tutte incentrate sulla mobilità sostenibile. Sabato 5 e Domenica 6 ottobre infatti, sarà presente in Piazza della Libertà il Mobility Village’, un vero e proprio villaggio esperienziale sulla mobilità elettrica: tre grandi container vetrati verranno montati nel cuore di Saronno per ospitare le aziende che hanno sostenuto la realizzazione del progetto e far provare gratuitamente ai saronnesi e agli utenti provenienti dal circondario l’esperienza della mobilità elettrica. Test drive con auto elettriche e prove su strada di e-bike per amatori e ciclisti professionisti prepareranno la città all’avvento della 99ma edizione della gara ciclistica ‘Tre Valli Varesineì’. E proprio da lunedì 7 ottobre la città di Saronno diventerà sede di centinaia di ciclisti professionisti, che martedì 8 ottobre correranno in sella la prestigiosa gara finale del Trittico della Regione Lombardia. E così per quest’anno la tappa ciclistica della Tre Valli che si snoda su un percorso di 197 chilometri di tracciato, tra laghi, borghi e montagne, diventerà più ‘green’: 10 vetture elettriche ZOE RENAULT seguiranno i ciclisti provenienti da 61 paesi del mondo lungo il bellissimo percorso dei territori del varesotto. Una ‘troupe ecologica’, che percorrerà con le auto protagoniste della campagna ‘Renault drive the future’, senza nessuna sosta di ricarica elettrica, tutto il percorso.