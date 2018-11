Saronno, Fagioli: "Grazie a nostra banda, punto di riferimento in città"

Ieri, domenica 25 novembre, il corpo musicale cittadino ha festeggiato Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti.“Una giornata emozionante - ha esclamato il presidente della banda Egidio Della Noce - perché ai festeggiamenti tradizionali, sempre importanti, abbiamo voluto aggiungere alcuni elementi di novità: il pranzo che, quest’anno, si è svolto a Saronno e la presenza dell’associazione nazionale carabinieri, alla quale va il nostro grazie. Tutto bellissimo e per questo ringrazio coloro che hanno voluto unirsi ai nostri festeggiamenti”.

La giornata è iniziata con la Santa Messa tenutasi nella chiesa parrocchiale di Cassina Ferrara ed è proseguita al cimitero centrale, successivamente con il pranzo presso il Circolo Strafossato ed è terminata con la consegna dei diplomi agli allievi che sono entrati nella banda e per coloro che hanno festeggiato i 10 anni di attività.

A conclusione della manifestazione il presidente Della Noce ha voluto ringraziare l’amministrazione, ieri presente con il sindaco Alessandro Fagioli e il presidente del consiglio Raffaele Fagioli, in quanto “negli anni ha sempre dimostrato grande vicinanza alla nostra banda”.Proprio il sindaco ha voluto sottolineare “l’importanza della banda, che rappresenta – ha detto - un punto di riferimento per noi saronnesi”, aggiungendo che “era doveroso essere presente. Ringrazio il presidente Della Noce e tutta la banda per l’invito e per l’ottima organizzazione”.Ringraziamenti espressi anche dal presidente Fagioli “per – ha spiegato – l’invito, l’impegno e la passione che dimostrano tutto l’anno a favore dei saronnesi”.