Saronno, grave atto vandalico contro il Comune

Questa notte, alle ore 1:44, due individui a volto coperto hanno compiuto un grave atto vandalico contro la sede del Comune di Saronno.

Nello specifico, hanno rotto i vetri della porta d’ingresso e imbrattato la stessa con la scritta “i fascisti hanno amici in comune”. Dai primi accertamenti si evince che tre vetri saranno sicuramente da sostituire perché non più utilizzabili.

Pronto l’intervento dei Carabinieri e della Polizia Locale che hanno messo immediatamente in sicurezza la porta d’ingresso. Oggi il Municipio è aperto regolarmente per garantire tutti i servizi alla Cittadinanza.

“Ancora una volta la città deve fare i conti con questi delinquenti, perché è chiaro di chi stiamo parlando, dei soliti noti”. E’ questo il primo commento del Sindaco, Alessandro Fagioli. “Ovviamente l’Amministrazione – ha continuato - sporgerà denuncia e mi auguro che i nostri agenti riusciranno a individuare i colpevoli, come già accaduto in passato. E’ oltretutto un Paese strano: si vuole infatti processare un Ministro solamente perchè difende i confini e non si condanna chi attacca le sedi istituzionali”.

“Saronno – conclude il primo cittadino – non può più tollerare queste azioni gravi e faccio dunque un appello a tutti i miei concittadini affinché si ribellino a questi personaggi, denunciando dove possibile. Sono persone che non hanno a cuore la città e i saronnesi”.