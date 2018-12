Saronno, il Comune: "Ecco perchè abbiamo chiuso il Forum degli studenti"

Prendendo atto delle dichiarazioni alla stampa fornite dall’ex assessore Francesco Banfi, l’amministrazione di Saronno replica in merito alla “chiusura del Forum degli studenti”.

Ecco la nota: "Il precedente assessore pur sapendo che il ‘Forum degli Studenti’ non fosse un’associazione ma un gruppo informale e sapendo anche che l’auletta utilizza dagli studenti per lo studio, non fosse dotata di servizi igienici dedicati, ha consentito l’utilizzo della stessa e dell’Auditorium in via continuativa, nei periodi richiesti, dal giugno 2017, violando evidentemente precisi regolamenti. Non appena l’amministrazione é venuta a conoscenza, un mese fa, di tale situazione, apprendendo che addirittura gli studenti fossero in possesso delle chiavi degli stessi spazi in una scuola pubblica, ha deciso di intervenire. Non da ultimo, tale decisione è stata presa anche per motivi di sicurezza perché, come dichiarato dal Forum stesso sulla propria pagina Facebook, si utilizzavano nella saletta strumenti per la cottura e il riscaldamento del cibo, anche in questo caso, non consentito".

"Alla luce di ciò - prosegue la nota -, appare del tutto strumentale la dichiarazione del consigliere Banfi, avendo lui stesso contribuito a creare una situazione del tutto inusuale e irregolare che non poteva essere tollerata dall’amministrazione. Detto questo il Comune, a differenza di quanto riportato da alcuni organi di stampa, non intende sfrattare nessuno, ma ha il dovere di far rispettare le leggi, che valgono per tutti i cittadini. È nostro dovere tutelare gli studenti e garantire loro la massima sicurezza delle strutture. Se in passato qualcuno ha preferito fare altre scelte se ne assumerà le responsabilità".

“Da parte del Comune - aggiunge l’assessore alle Politiche Giovanili, Maria Assunta Miglino, - c’è sicuramente la piena disponibilità a incontrare i ragazzi e trovare insieme una soluzione che possa tenere conto delle loro necessità ma sicuramente all’interno delle regole”.