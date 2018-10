Saronno, il sindaco: "Sicurezza e Polizia, arrivano i risultati"

Nell'ambito degli indirizzi dati dal Sindaco Alessandro Fagioli, la Polizia Locale nella settimana appena conclusasi ha continuato l'attività di prevenzione e contrasto della microcriminalità, operando servizi specifici nelle zone del centro, periferia e stazioni. L'operazione svoltasi nelle ore del tardo pomeriggio ha portato all'identificazione di varie persone in transito nei luoghi predetti, tra le quali una sprovvista di documenti sottoposta a rilievi delle impronte digitali e un'altra accompagnata per accertamenti sull'identità. Da tali accertamenti la Polizia Locale appurava che lo stesso, se pur privo di documenti, risultava destinatario di provvedimento di misura cautelare quale obbligo di firma presso le forze dell'ordine saronnesi. Entrambe le persone ventenni risultavano essere di origine tunisina.

“Ringrazio la Polizia Locale – ha commentato il Sindaco Alessandro Fagioli - per il prezioso lavoro che costantemente svolge sul nostro territorio, garantendo un maggior controllo in Città. Risultati resi possibili anche grazie alle azioni messe in campo dalla mia amministrazione, penso ad esempio alle nuove assunzioni di vigili, aver portato sulla strada più agenti possibili rispetto al lavoro d’ufficio e acquisto di nuovi strumenti tecnologici. Interventi concreti che dimostrano quanto la mia amministrazione mantenga le promesse, visto che il tema della sicurezza è un punto fermo del nostro programma elettorale. Nonostante si siano ottenuti risultati sensibili, bisogna continuare con il lavoro intrapreso”. “Tra qualche settimana – ha anticipato il sindaco – presenterò un nuovo intervento sulle strumentazioni dedicate alle sicurezza”.