Saronno imbrattata dagli anarchici. Presi in tre, scritte contro Salvini

Sono stati individuati i 3 anarchici del gruppo Telos che la notte tra il 13 e il 14 ottobre hanno imbrattato i muri di Saronno con diverse scritte. Il riconoscimento dei 3 giovani è stato possibile grazie agli strumenti tecnologici.

Dopo la fase di riconoscimento, gli agenti hanno trasmesso una relazione dettagliata, con i nomi individuati, ai Carabinieri, i quali procederanno con le ulteriori indagini.

“Mi complimento ancora una volta con la nostra Polizia Locale per il lavoro egregio”. E’ stato il primo commento del Sindaco, Alessandro Fagioli. “Aver individuato i trasgressori – ha detto ancora - è molto importante in quanto, in questo modo, sarà possibile per la Cittadinanza procedere con una denuncia formale agli Organi competenti. Invito quindi i Saronnesi esasperati dai continui disagi causati da queste persone che non hanno a cuore la nostra Città, a sporgere denuncia per i danni causati dai 3 writers, in quanto, in questo caso, non sarà una denuncia generica contro ignoti, ma contro persone identificate”.