Saronno, installati 12 nuovi punti luce in viale Rimembranze

Sono stati ultimati i lavori di installazione di 12 nuovi punti luce in viale Rimembranze di Saronno, posti nella parte posteriore dei pali già presenti: operazione che permetterà un’adeguata illuminazione della pista ciclabile e del marciapiede fino ad oggi poco illuminati. Con questo ulteriore intervento prosegue l’opera di miglioramento della città messa in campo dell’amministrazione Fagioli. Si sono conclusi da poco anche i lavori nell’area di nuova destinazione del mercato rionale di Cassina Ferrara, adiacente la via Einstein e quelli in via Fiume, all’interno del parcheggio da poco realizzato di fronte all’ATS. Sempre nella zona dedicata al mercato rionale è stata inoltre appena conclusa la realizzazione di un passaggio pedonale all’interno del parco adiacente per collegare la via Einstein all’area mercato. Il sindaco Alessandro Fagioli e l’assessore ai Lavori Pubblici, Dario Lonardoni, esprimono “soddisfazione per il completamento di questi utili interventi”.