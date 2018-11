Saronno, interventi anche in via Frua. Fagioli: "Accolte richieste cittadini"

Saronno, interventi anche in via Frua. Fagioli: "Accolte richieste dei cittadini"

All’interno dei lavori di via Stoppani, l'Amministrazione comunale di Saronno ha deciso di intervenire anche in via Frua (lato est), altezza del civico 81 in cui sono stati eseguiti opere di manutenzione del marciapiede. I lavori sono stati eseguiti con il cassone termico, sistema che garantisce una maggiore durata del tappeto.

Questa è da considerarsi solo la prima parte di un più ampio piano di interventi di riqualificazione del tratto di marciapiede che garantiranno l’abbattimento delle barriere architettoniche, proprio come già accaduto per il lato ovest della via, dove appunto si è intervenuti per migliorare il percorso tra Cascina Ferrara e l’ospedale della città.

Se ad oggi i lavori hanno riguardato solo un tratto di via è perché prima di questi è necessario risolvere i problemi tecnici legati alla fognatura: intervento che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane.

“Siamo intervenuti con questi primi lavori – ha detto il sindaco Alessandro Fagioli – per andare incontro alle richieste di alcuni residenti. Per quel tratto di strada è prevista un’operazione più ampia che contiamo di mettere in campo a breve, nel frattempo abbiamo risolto una situazione che metteva in difficoltà i cittadini”.