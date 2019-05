Saronno, la 13esima edizione di "Giovani in campus"

Terminate le scuole, molti adolescenti ricercano opportunità per impiegare il periodo estivo in modo interessante, magari sperimentandosi in esperienze di conoscenza, impegno o volontariato che permettano di sviluppare nuove abilità.

In risposta a questa domanda, InformaGiovani promuove la 13a edizione di ‘Giovani in campus’, un'esperienza socializzante, educativa e di lavoro offerta a ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni non compiuti residenti a Saronno. La proposta di InformaGiovani vedrà la collaborazione dei settori Ambiente e Lavori Pubblici del Comune di Saronno, del Consorzio Parco del Lura, del Museo Gianetti e del Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese.

L'iniziativa, avviata nel 2007 come Campus Ecologico, nel corso degli anni si è andata arricchendo di nuove proposte, sempre con l'obiettivo di consentire ai giovani, accompagnati da uno staff di educatori, di vivere per una settimana un'esperienza di servizio all'interno di alcuni luoghi significativi della città. Con la collaborazione dei settori Ambiente e Lavori Pubblici i ragazzi si prendono cura delle aree verdi della città (giardini pubblici e aree esterne delle scuole), degli arredi del centro città e di Casa Morandi (ad esempio facendo l’annuale manutenzione alle panchine e imbiancando alcuni muri interni o esterni) e di altri spazi comuni. I ragazzi incontrano anche realtà associative del territorio con le quali un giorno potrebbero scegliere di fare del volontariato, scoprono progetti per la collettività e luoghi di cultura, visitano aziende agricole e nel contempo possono vivere nuove relazioni, imparare nuove abilità manuali e creative.

La collaborazione con il Parco del Lura, iniziata nel 2007, ha permesso nel corso degli anni a decine di ragazzi di conoscere meglio un'area verde molto frequentata e di svolgere attività di posa e di manutenzione degli arredi e della pista ciclabile, pulizia e piantumazioni, piccoli servizi nelle aziende agricole.

Dal 2013 la collaborazione con il Museo Gianetti e, quest’anno, con il Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese ha offerto nuove attività nell'ambito della cultura e della creatività.

Come gli anni scorsi, i ragazzi che partecipano al Campus riceveranno un buono acquisto del valore di 60 euro, come riconoscimento anche economico dell'attività lavorativa svolta.

Nelle due settimane di svolgimento, dal 17 al 28 giugno, Giovani in campus coinvolgerà 40 ragazzi. Nel corso degli anni l'iniziativa ha registrato un sempre maggiore interesse da parte di giovani e famiglie. Dal 2007 le attività del Campus hanno coinvolto in totale 285 ragazzi per un totale di 473 iscrizioni.

Sarà possibile iscriversi all’esperienza di quest’anno rivolgendosi a InformaGiovani nei seguenti giorni e orari: sabato 1° giugno, lunedì 3, mercoledì 5 e giovedì 6 giugno dalle 9 alle 12,20 e dalle 14 alle 17. All’atto dell’iscrizione occorre presentarsi con un genitore e versare una quota di 10 euro.

Sulla pagina Facebook ‘InformaGiovani Saronno’ sono presenti numerose fotografie delle attività realizzate negli anni.