Saronno, Lega: "Bene modifiche a regolamento asili nido comunali"

Il Regolamento per la Gestione degli Asili Nido Comunali è stato oggetto di modifiche approvate all'unanimità nella seduta di consiglio comunale del 25 ottobre scorso. "Il risultato - spiega una nota della Lega saronnese siglata da Raffaele Fagioli, Presidente della Commissione mista Trasparenza, Affari Generali e Servizi Sociali, Istruzione e Cultura - è il frutto di un ampio e costruttivo dibattito tra le parti, comprese le riunioni con il Comitato di Partecipazione (CdP) e con la Commissione Mista comunale che si occupa di regolamenti. Le modifiche sono state oggetto di un lungo percorso che ha visto da un lato le proposte del CdA dell'Istituzione Zerbi inerenti aspetti tecnici, organizzativi e burocratici, dall'altro le proposte dell'amministrazione Fagioli volte ad un maggior coinvolgimento del Comitato di Partecipazione il quale, con l'avvento del CdA deliberato nel passato, si è visto svuotato di importanti competenze decisionali. In un'ottica di maggiore trasparenza amministrativa e per restituire centralità al CdP l'amministrazione ha proposto ed ottenuto di inserire nel Regolamento, tra le competenze attribuite al CdP stesso, l'obbligo di svolgere una riunione durante la quale il CdA Zerbi dovrà relazionare circa l'iter di approvazione della graduatoria e rendere edotto tutto il Comitato riguardo le modalità e le decisioni assunte. Più conoscenza equivale a più trasparenza. E per finire una nuova impaginazione grafica più curata per migliorare la leggibilità del documento".