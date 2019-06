Saronno, Lega: "Parcheggi interscambio ferro-gomma sono esigenza"

I parcheggi di interscambio ferro-gomma sono una "esigenza per la città": lo dichiara il portavoce della Lega di Saronno Angelo Veronesi. Che spiega: "L'amministrazione è stata estremamente disponibile sistemando il nuovo parcheggio di piazza dei Mercanti. Fra qualche mese aprirà anche il nuovo parcheggio alla ex De Nora, dietro la Stazione centrale. Il nuovo parcheggio temporaneo della ex De Nora consentirà di assorbire 300 automobili di pendolari e avrà tariffe agevolate per saronnesi e pendolari. Il nuovo parcheggio di piazza dei Mercanti avrà la duplice funzione di assorbire le automobili dei pendolari, almeno temporaneamente, e di avere una piazza attrezzata per il mercato. I sottoservizi della nuova piazza dei Mercanti sono stati il più grande investimento, visto che si dota la piazza di prese elettriche e di allacciamenti per acqua e scarichi. Questi sottoservizi moderni, fino ad oggi assenti, sono un investimento dell'amministrazione a favore del commercio di vicinato e del mercato cittadino. La funzione di parcheggio ad uso dei pendolari in piazza dei Mercanti dovrà essere temporanea visto che i commercianti e gli uffici di viale Rimembranze chiedono un posteggio per i loro collaboratori e per i loro clienti.A Milano ATM ha dotato tutti gli scali più grandi di parcheggi per i suoi utenti. Saronno è lo scalo ferroviario principale e siamo sicuri che Ferrovie Nord saprà fare altrettanto. Per assorbire i flussi di pendolari su Saronno servirebbe un grande parcheggio multipiano, liberando spazio per il grande parco nelle aree dismesse dietro la stazione. Il Comune rende disponibile questa area appena bonificata a ridosso della stazione: siamo fiduciosi"