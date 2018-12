Saronno, nuova illuminazione in via Fiume e Cassina Ferrara

Da lunedì 3 dicembre è aumentata l’illuminazione pubblica in città. Nello specifico l’amministrazione comunale ha provveduto all’accensione di 4 nuovi punti luce in via Fiume, all’interno del parcheggio da poco realizzato di fronte all’ASST, completando così la riqualificazione di un’area che da anni necessitava di un intervento di miglioramento.

Discorso simile vale per l’area di nuova destinazione del mercato rionale di Cassina Ferrara, adiacente la via Einstein. L’amministrazione ha accolto gli inviti della cittadinanza: nello specifico sono stati prevalentemente gli ambulanti a chiedere una maggiore e migliore illuminazione soprattutto per il periodo invernale in cui le giornate sono più buie. Si è intervenuti con l’installazione di 2 nuovi lampioni con 2 proiettori ciascuno.

“Prosegue l’opera di miglioramento della città. In questo caso abbiamo previsto la predisposizione di una nuova illuminazione in alcune zone che maggiormente ne necessitavano. Un’operazione che ha anche la finalità di ridurre la microcriminalità” - ha spiegato il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli.

“Siamo andati incontro alle richieste dei nostri cittadini – ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici, Dario Lonardoni – che ci avevano chiesto, in alcune specifiche situazioni, una maggiore illuminazione. In tempi brevi abbiamo provveduto con interventi mai previsti prima”.