Saronno, nuovo progetto di attraversamento pedonale in via Roma

E’ partito mercoledì 21 novembre il nuovo progetto di attraversamento pedonale installato in via Roma intersezione con via Cattaneo. Un esperimento fortemente voluto dall’amministrazione comunale, realizzato grazie alla preziosa collaborazione con ACI Varese.

La stessa ACI ha lanciato un importante progetto sul territorio provinciale sul tema della sicurezza stradale. Il progetto in questione va proprio in questa direzione e si caratterizza per l’installazione di un impianto tecnologicamente avanzato costituito da pali e lampade che si illuminano con diversa intensità al passaggio del pedone aumentando le condizioni di sicurezza e riducendo al minino la possibilità di incidenti. Un esperimento che, se come prevedono i promotori, sarà vincente, potrà essere replicato in altre zone della città in cui sono presenti strade rettilinee particolarmente trafficate e pericolose. Il costo totale dell’investimento è di circa 20.000 euro

“Un ulteriore intervento a favore della sicurezza dei saronnesi – ha commentato il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli – reso possibile grazie alla preziosa collaborazione di ACI VARESE, che ringrazio. Alla mia amministrazione sta molto a cuore la sicurezza dei nostri cittadini e questa è solo l’ultima di tante iniziative messe in campo.” “Quando è stata presentata questa iniziativa – ha continuato - l’ho voluta cogliere al volo quale modello da poter utilizzare in futuro ma che già avevamo sperimentato in un altro punto della città. In questo caso si tratta di un’altra via a forte percorrenza che necessitava di un intervento a tutela dei pedoni”.

“Quando partecipai a Varese alla presentazione di questo progetto, dalle statistiche presentate e dalle immagini – ricorda il vice sindaco e assessore al Bilancio, Patrimonio e Società Partecipate, Pierangela Vanzulli - mi resi ancora più conto dell’importanza della messa in sicurezza dei pedoni.L’aver dato da subito la nostra disponibilità alla partecipazione a questo progetto ci ha consentito di poter sperimentare questo metodo preventivo a favore dei cittadini ed anche degli automobilisti. Ringrazio l’ACI VARESE e auspico una sempre maggiore collaborazione”.

“Un progetto sicuramente innovativo – ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici, Dario Lonardoni – che conferma la volontà dell’amministrazione di dotare la città di strumenti all’avanguardia. Sarà un dispositivo che garantirà una maggiore sicurezza ai nostri cittadini, grazie al quale riusciremo anche ad abbattere le barriere architettoniche”. “Un esperimento – ha concluso - che speriamo di poter replicare in altre realtà della città particolarmente pericolose”.