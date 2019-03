Saronno, occupazione abusiva all'ex autofficina

Occupazione abusiva all'ex autofficina in via Monte Grappa, Saronno. Commenta il segretario cittadino della Lega Claudio Sala: "Ancora una volta i soliti noti hanno occupato un'area avvantaggiandosi di un buco normativo che impedisce alle forze dell'ordine di intervenire su una proprietà privata senza la denuncia del proprietario. Anche se sembra evidente, leggi troppo accondiscendenti verso le occupazioni abusive permettono a questi individui di fare sostanzialmente quello che vogliono in spregio a tutto e a tutti. Siamo al fianco dei cittadini normali. Non si può continuare a tollerare questo stato di cose e chiediamo interventi urgenti da parte della magistratura. A questi individui offriremmo volentieri un viaggio in Corea del Nord per appurare se la loro patria è il mondo intero e se la loro legge è libertà".