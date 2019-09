Saronno, prosegue il programma di riqualificazione della città

L’amministrazione Fagioli prosegue la sua opera di riqualificazione e valorizzazione della città. Da settimana prossima infatti sono previsti nuovi interventi di miglioramento di strade e marciapiedi in diverse vie saronnesi. “Questo piano di riqualificazione e miglioramento della città – ha anticipato il Sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli - non si concluderà qui. Sono già previsti ulteriori interventi per le settimane successive con lavori che verranno svolti di notte per recare minori disagi possibili ai cittadini, ai commercianti e ai lavoratori saronnesi”.

Si inizierà lunedì 23 settembre da via Roma (nel tratto presente dopo la chiesa Regina Pacis andando in direzione Solaro) con i lavori di risoluzione dei problemi di allagamento. Un intervento della durata di circa due giorni. Da mercoledì 25 si passerà a piazza Cadorna dove si interverrà con la riqualificazione dei marciapiedi in quella parte in cui sono presenti le rastrelliere per le biciclette. “Durante i lavori – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici, Dario Lonardoni – le rastrelliere verranno provvisoriamente posizionate in piazza San Francesco per poi essere rimosse a conclusione dell’intervento”.

Parallelamente, un’altra squadra della stessa azienda responsabile dei lavori, si occuperà di via Monte Pasubio e via Brianza dove sono previsti interventi di rifacimento del manto stradale, che inizieranno mercoledì 25 settembre. A seguire sono previsti lavori di asfaltatura anche in via Filippo Reina e in via Manzoni.

“Nei lavori di asfaltature – ha detto ancora l’assessore Lonardoni - sarà posto particolare attenzione alla eliminazione della rumorosità dei tombini e al controllo della funzionalità delle caditoie per la raccolta delle acque piovane”.