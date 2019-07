Saronno, proseguono le asfaltature e i lavori di riqualificazione

Proseguono i lavori di riqualificazione della città. Concluse le asfaltature notturne in tutta la via Stoppani e di via Cesati (da via Marconi fino all’ingresso del parcheggio di piazza Repubblica), oggi, mercoledì 10 luglio, si riprende con i seguenti interventi: Realizzazione del passaggio pedonale rialzato in via Roma all’ingresso dell’oratorio Regina Pacis; Riqualificazione dei marciapiedi in via Vittorio Veneto; Interventi in via Volonterio tratto tra cavalca ferrovia e rotatoria con via Pagani. Infine il Comune realizzerà nel mese di settembre il parcheggio in via Piave all’incrocio con via Dante Alighieri.

“Prosegue l’opera di riqualificazione della città – ha commentato il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli – con interventi che mirano a migliorare la vita dei nostri concittadini. Anche in questo caso abbiamo deciso di attendere la chiusura delle scuole per non recare disagi alle famiglie”.

“Soddisfatto per i lavori svolti che hanno sicuramente migliorato la città. Interventi concreti e ben visibili che dimostrano la nostra attenzione ai cittadini saronnesi. Come per le scuole, anche per gli interventi adiacenti all’oratorio, si è deciso di iniziarli in concomitanza della chiusura estiva della parrocchia per andare incontro alle necessità dei nostri concittadini.” Lo dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Dario Lonardoni.