Saronno, recuperata l'area verde dell'asilo di via Monte Santo

Con l’intervento di alcuni cittadini, che si sono resi disponibili a fronte di aiuti per emergenze economiche, e con il supporto degli uffici comunali, è stata recuperata un’area nel giardino dell’asilo di via Monte Santo. E’ stata demolita una struttura fatiscente e sono state rimosse le macerie poi conferite in stazione ecologica. Così facendo si è potuto realizzare un ampliamento del giardino, e quindi degli spazi verdi fruibili dai bambini, con un notevole risparmio economico.

“Le attività di miglioria degli ambienti – ha commentato il Sindaco, Alessandro Fagioli - dove studiano e giocano i nostri bambini sono una costante di questa Amministrazione. Sotto i riflettori finiscono solo le situazioni più visibili ma anche questi piccoli lavori si svolgono in un quadro organico multisettoriale, sociale, manutenzioni, vivibilità e sicurezza”.

“Si tratta di un concreto esempio dell’utilità dei cosiddetti contratti sociali, strumenti messi in campo dal 2017 dall’assessorato ai Servizi Sociali del Comune per sostenere le persone in difficoltà. Un’azione ormai consolidata finalizzata alla riduzione del mero assistenzialismo, valorizzando invece le capacità lavorative di chi si trova in condizioni di bisogno. Questo è ciò che noi intendiamo per buona amministrazione”. Lo afferma l’assessore comunale agli Affari Generali e Servizi Sociali, Gianangelo Tosi.