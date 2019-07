Saronno, sequestrata dalla polizia locale merce contraffatta

Maxi sequestro di articoli contraffatti messo a segno dalla Polizia Locale in danno ad un cittadino Senegalese del 1980. Proprio alle porte della ‘Action Day’, giornata dedicata alla lotta alla contraffazione e al l'abusivismo commerciale, gli agenti del comando di Piazza Repubblica durante un servizio volto alla prevenzione e controllo del territorio, ieri, mercoledì 17 luglio, hanno accertato la presenza del commerciante nei pressi di via Fra Gemelli, quartiere Prealpi, il quale posizionatosi con una bancarella esponeva oltre a piccoli gadget e accessori per telefonia, anche borse, cinture, abbigliamento e occhiali. Gli agenti, notata l'esposizione in vendita di merce riproducente noti marchi di case di moda, provvedevano a sequestrare i prodotti e denunciare il possessore che dovrà rispondere del reato di commercio di prodotti con marchi e segni distintivi falsi. “Combattere l'abusivismo è doveroso nel rispetto di chi lavora stando alle regole della nostra comunità. Altresì combattere la contraffazione tutela sia i produttori sia i consumatori onde evitare che si acquistino prodotti insicuri per la salute”. Lo dichiara il Sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli.