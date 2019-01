Saronno Servizi: nuovo corso "Sistemhacqua" alla piscina

Prosegue la campagna invernale di Saronno Servizi SSD con lo slogan “Siamo molto di più di una semplice piscina” e il 2019 si apre già con una nuova interessante iniziativa: a partire dal mese di gennaio sarà infatti attivo presso la struttura di via Miola il nuovo corso “SISTEMHACQUA”, finalizzato a integrare l’attività motoria svolta in palestra con un programma motorio in vasca.

Il nuovo corso, che si rivolge ad un pubblico adulto e consente di ottenere i massimi benefici e recuperare in poco tempo la forma fisica, sarà organizzato e gestito da SISTEMHA, società saronnese specializzata in potenziamento muscolare e riabilitazione, in collaborazione con Saronno Servizi SSD

Durante l’Open Day di domenica 13 gennaio, dalle 15 alle 17, sarà possibile effettuare una prova gratuita del corso che sarà tenuto da trainer certificati presso la piscina di Saronno tutti i martedì e i giovedì alle ore 14.15.

Ecco i vantaggi della formula in acqua che si rivolge a tutti gli adulti:

- Limitazione dei traumi e movimenti facilitati grazie all’azione dell’acqua - Tonificazione del corpo e miglioramento della circolazione venosa e linfatica

- Massaggio naturale svolto grazie ai movimenti svolti in vasca - Alto consumo di calorie e di energia che brucia i grassi in eccesso

“E’ con piacere che portiamo avanti una visione introdotta da mesi, utilizzando la struttura come sede per erogare servizi in linea con la cura della salute e a tariffe accessibili a tutti i nostri utenti sul territorio” – ha commentato Katia Mantovani, Amministratore Unico di Saronno Servizi SSD.